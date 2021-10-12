Исполнительный совет МВФ по итогам разбирательства выразил полное доверие главе фонда

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) выразил полное доверие директору-распорядителю этой организации Кристалине Георгиевой. Как подчеркивается в распространенном в понедельник заявлении фонда, совет в ходе проведенного разбирательства пришел к выводу об отсутствии убедительных свидетельств нарушений со стороны Георгиевой при составлении доклада Doing Business.

Упомянутое разбирательство началось в связи с публикацией в сентябре аудиторского отчета американской компании WilmerHale, посвященного докладу Всемирного банка (ВБ) Doing Business за 2018 год. Отчет WilmerHale содержит критику в адрес Георгиевой, которая в 2018 году занимала пост исполнительного директора ВБ. Совет должен был решить, может ли Георгиева сохранить пост директора-распорядителя МВФ на фоне скандала вокруг выводов WilmerHale.

"Исполнительный совет счел, что информация, представленная [ему] в ходе обзора, не представляет собой убедительное доказательство того, что директор- распорядитель играла ненадлежащую роль применительно к докладу Doing Business <...>. Рассмотрев все представленные доказательства, исполнительный совет подтверждает свое полное доверие руководству директора-распорядителя и ее способности продолжать эффективно выполнять свои обязанности. Совет верит в приверженность директора- распорядителя поддержанию высочайших стандартов управления и профессиональной этики МВФ", - говорится в сообщении. Исполнительный совет также заявил о намерении провести заседание "для рассмотрения возможных дополнительных шагов" для обеспечения беспристрастности работы МВФ.

В пресс-релизе отмечается, что всего в рамках расследования состоялось восемь заседаний, члены совета провели отдельные встречи как с Георгиевой, так и с представителями WilmerHale.

Авторы опубликованного в сентябре отчета WilmerHale пришли к выводу, что сотрудники ВБ допускали различные нарушения при составлении рейтинга Doing Business. Показатели Китая, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов в нем были завышены, а Азербайджана - занижены. В ежегодных докладах Doing Business оцениваются условия ведения бизнеса в разных странах. Из отчета следует, что в случае с Китаем данные были изменены в том числе под давлением со стороны Джим Ён Кима, который в то время являлся президентом ВБ, а также под влиянием Георгиевой. Глава МВФ обвинения в свой адрес отвергает.

Пост руководителя МВФ Георгиева заняла осенью 2019 года.