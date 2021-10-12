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НОВОСТИ

В РФ могут ввести уголовную ответственность за нетрезвое вождение

09:32 12.10.2021 Источник: Коммерсант.ru

Правительство, выяснил “Ъ”, готовится очередной раз радикально ужесточить наказания для пьяных водителей. Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил ведомствам разработать «предложения» по введению уголовной ответственности за сам факт нетрезвого вождения и пожизненного лишения прав для нарушителей-рецидивистов.

Кроме того, за нетрезвую езду гражданин будет лишаться не только водительского удостоверения, но и прав на управление поездом, самолетом, яхтой, а также возможностью владеть оружием.

Законодательство в этой сфере ужесточили лишь три месяца назад, однако, как пояснил Марат Хуснуллин, смертность в пьяных ДТП снижается медленнее, чем необходимо.

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