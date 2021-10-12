ЕС проиграет в споре с Польшей - The Telegraph
10:00 12.10.2021 Источник: Газета.Ru
Британский журналист Мэтью Линн считает, что Евросоюз проиграет в споре по вопросу верховенства права между Польшей и Евросоюзом. Об этом он написал в The Telegraph.
Ранее Конституционный суд Польши признал верховенство национального права над законами Европейского союза, после чего в Европарламенте назвали этот шаг началом процесса выхода страны из Евросоюза.
«Уже зазвучали мрачные угрозы лишить Польшу финансирования Евросоюза, чтобы заставить ее повиноваться. Но в этой драке Евросоюз непременно проиграет», — пишет Линн.
По его словам, у ЕС существуют другие проблемы, которые не позволят выиграть в противостоянии с Польшей. Автор отмечает трудности с восстановлением экономик союза после пандемии, проблемы с новым правительством Германии и непредсказуемый исход будущих президентских выборов во Франции.
«Жесткий «Полексит» создаст колоссальные трудности. И конечно, ЕС по-прежнему очень популярен среди польских избирателей. Тем не менее ЕС затевает драку, в которой он проиграет. И в отдаленной перспективе он вполне может потерять Польшу», — подытожил журналист. Газета.Ru
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