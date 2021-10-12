Японская принцесса посетила мавзолей прадеда, чтобы доложить предкам о замужестве

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Японская принцесса Мако, старшая дочь наследного принца Акисино и племянница императора Нарухито, совершила во вторник паломничество в мавзолей своего прадеда, покойного императора Сёва, чтобы символически доложить ему о предстоящем замужестве. Посещение этого величественного здания в примыкающем к Токио городе Хатиодзи носило частный характер, поскольку официальные церемонии по поводу предстоящего бракосочетания принцессы не проводятся из-за критических высказываний в стране в адрес ее жениха Кэя Комуро, отмечает информационное агентство Киодо.

Предполагается, что Мако и ее избранник 26 октября зарегистрируют брак в одном из муниципалитетов. После этого они проведут совместную пресс-конференцию, которая уже сейчас вызывает большой общественный интерес. Затем молодожены переедут в Нью-Йорк, где Комуро устроился на работу в адвокатскую контору. Перед этим 29-летняя Мако планирует в частном порядке встретиться с родственниками, включая императора Нарухито и императрицу Масако.

О помолвке принцессы и ее однокурсника Комуро было объявлено еще в 2017 году. Регистрация брака намечалась на март, а свадьба - на ноябрь 2018 года. Однако затем исполнение этих планов было неожиданно отложено. На этот счет давались формальные объяснения, однако реальной причиной отсрочки стали сообщения о финансовых спорах матери жениха с ее бывшим другом, который требует вернуть ему деньги, выделенные, в частности, на учебу Комуро. Этот вопрос не решен до сих пор, что вызывает бурные обсуждения в массовых печатных изданиях.

В то же время принцесса Мако твердо настаивала на своем намерении выйти замуж за Комуро, который недавно прилетел в Токио из Нью-Йорка и накануне вышел из карантина, положенного всем приезжающим из-за границы. В связи с ситуацией с женихом официальной свадьбы не планируется, отменены придворные церемонии, которые сопровождают выход замуж принцесс.

Сама Мако отказалась в связи с этим от государственного приданого в размере 150 млн иен (более 1,3 млн долларов), полагавшегося ей в связи с уходом из императорской семьи. Принцесса, которая в связи с замужеством перейдет в разряд обычных гражданок Японии, тяжело пережила затянувшуюся историю вокруг ее жениха - у нее диагностировано посттравматическое стрессовое расстройство.