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НОВОСТИ

Школьников могут начать в обязательном порядке проверять на курение

11:00 12.10.2021 Источник: Эхо Москвы

Российским школьникам могут ввести обязательные проверки на курение. Это следует из протокола заседания совета по вопросам попечительства в социальной сфере, его копию приводят сайт РБК и агентство РИА «Новости».

Проработать вопрос Минздраву поручила вице-премьер Татьяна Голикова. Она предлагает брать у детей пробу выдыхаемого воздуха так называемым смокелайзером — прибором, который определяет концентрацию угарного газа.

Заодно в протоколе содержится идея запретить сдавать детям в аренду устройства для курения, например, вейпы. По действующему законодательству, продавать их несовершеннолетним уже запрещено, а вот сдача в аренду никак не регулируется.  Эхо Москвы

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