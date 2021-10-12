Школьников могут начать в обязательном порядке проверять на курение

11:00 Источник: Эхо Москвы

Российским школьникам могут ввести обязательные проверки на курение. Это следует из протокола заседания совета по вопросам попечительства в социальной сфере, его копию приводят сайт РБК и агентство РИА «Новости».

Проработать вопрос Минздраву поручила вице-премьер Татьяна Голикова. Она предлагает брать у детей пробу выдыхаемого воздуха так называемым смокелайзером — прибором, который определяет концентрацию угарного газа.

Заодно в протоколе содержится идея запретить сдавать детям в аренду устройства для курения, например, вейпы. По действующему законодательству, продавать их несовершеннолетним уже запрещено, а вот сдача в аренду никак не регулируется. Эхо Москвы