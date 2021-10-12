Восьмой созыв Госдумы открыл свое первое заседание
10:35 12.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Восьмой созыв Госдумы официально приступил к работе, его депутаты начали свое первое пленарное заседание.
Заседание открыла депутат от фракции "Единая Россия", первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. "Уважаемые депутаты Государственной думы, уважаемые гости, первое заседание Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва объявляю открытым", - сказала она.
После этого депутаты встали со своих мест, в зале прозвучал гимн России.
Согласно регламенту первое пленарное заседание Госдумы нового созыва открывает старейший по возрасту депутат. В Думе восьмого созыва это бывший первый вице-мэр Москвы, представитель "Единой России" Владимир Ресин. Однако, как стало известно ранее, он предложил открыть заседание Терешковой, которая младше Ресина на год. Места в президиуме традиционно заняли старейшие по возрасту депутаты от каждой партии, прошедшей в Госдуму.
По итогам выборов в Госдуму "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ - 57 мандатов, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 27, ЛДПР - 21 место, а "Новые люди" - 13.
В Госдуму прошли по одному представителю от "Родины" (Алексей Журавлев), Партии роста (Оксана Дмитриева), "Гражданской платформы" (Рифат Шайхутдинов) и пять самовыдвиженцев. Владислав Резник и Леонид Бабашов войдут в состав фракции "Единая Россия", Олег Леонов и Дмитрий Певцов присоединятся к "Новым людям", а Анатолий Вассерман - к справороссам. Журавлев и Шайхутдинов вошли во фракцию ЛДПР.
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