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РФ создаст не менее 23 охраняемых природных территорий к 2024 году - Путин

11:05 12.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин сообщил, что в РФ к 2024 году планируется создать не менее 23 новых охраняемых природных территорий.

Выступая во вторник по видеосвязи на XV Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии, глава государства отметил, что в РФ "реализуется комплексная стратегия устойчивого развития, в рамках которой уделяется повышенное внимание экологической повестке, защите и восстановлению редких и находящихся под угрозой исчезновения животных и растений, а также дальнейшему укреплению системы особо охраняемых природных территорий". "Только на федеральном уровне это 109 заповедников, 64 национальных парка и 62 заказника, всего же, считая особо охраняемые природные территории регионального и местного значения, другие формы охраны, под экологической законодательной защитой сейчас находится свыше 25% сухопутной части России, а это, поверьте, по-настоящему огромные пространства", - подчеркнул Путин.

"При этом к 2024 году собираемся создать еще не менее 23 новых охраняемых природных территорий", - заявил российский президент.

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