РФ создаст не менее 23 охраняемых природных территорий к 2024 году - Путин
11:05 12.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин сообщил, что в РФ к 2024 году планируется создать не менее 23 новых охраняемых природных территорий.
Выступая во вторник по видеосвязи на XV Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии, глава государства отметил, что в РФ "реализуется комплексная стратегия устойчивого развития, в рамках которой уделяется повышенное внимание экологической повестке, защите и восстановлению редких и находящихся под угрозой исчезновения животных и растений, а также дальнейшему укреплению системы особо охраняемых природных территорий". "Только на федеральном уровне это 109 заповедников, 64 национальных парка и 62 заказника, всего же, считая особо охраняемые природные территории регионального и местного значения, другие формы охраны, под экологической законодательной защитой сейчас находится свыше 25% сухопутной части России, а это, поверьте, по-настоящему огромные пространства", - подчеркнул Путин.
"При этом к 2024 году собираемся создать еще не менее 23 новых охраняемых природных территорий", - заявил российский президент.
НОВОСТИ
- 11:20 12.10.2021
- Жириновский сообщил, что 11 депутатов Госдумы нового созыва заболели ковидом
- 11:00 12.10.2021
- Школьников могут начать в обязательном порядке проверять на курение
- 10:35 12.10.2021
- Восьмой созыв Госдумы открыл свое первое заседание
- 10:20 12.10.2021
- Японская принцесса посетила мавзолей прадеда, чтобы доложить предкам о замужестве
- 10:05 12.10.2021
- Россия в 2021 г. может заработать от роста цен на нефть и газ $50 млрд дополнительно - Fitch
- 10:00 12.10.2021
- ЕС проиграет в споре с Польшей - The Telegraph
- 09:32 12.10.2021
- В РФ могут ввести уголовную ответственность за нетрезвое вождение
- 09:20 12.10.2021
- Исполнительный совет МВФ по итогам разбирательства выразил полное доверие главе фонда
- 09:05 12.10.2021
- В России предлагается усложнить выдачу лицензии на приобретение оружия
- 09:00 12.10.2021
- Новый премьер Японии заявил, что на "северные территории" распространяется суверенитет Токио
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать