Жириновский сообщил, что 11 депутатов Госдумы нового созыва заболели ковидом
11:20 12.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что 11 депутатов Госдумы восьмого созыва находятся в больнице в связи с коронавирусной инфекцией.
"Мы полтора года назад сказали: "Маски наденьте и перчатки". Не надели, вот и получили - пять депутатов умерли, 11 еще не вошли в здание Думы, а уже в больнице. Они еще не вошли в здание. Они стали депутатами, но они уже в больнице, на скорой помощи их отвезли", - сказал Жириновский журналистам во вторник.
Он добавил, что "по всей стране, по всей планете Земля нужна тотальная дезинфекция". "У нас в стране умирают тысячи человек - это что такое? Элементарно не соблюдают правила [защиты]", - отметил лидер ЛДПР.
Госдума нового восьмого созыва во вторник проведет свое первое пленарное заседание, депутаты изберут председателя палаты, его заместителей и утвердят руководителей думских комитетов.
НОВОСТИ
- 11:05 12.10.2021
- РФ создаст не менее 23 охраняемых природных территорий к 2024 году - Путин
- 11:00 12.10.2021
- Школьников могут начать в обязательном порядке проверять на курение
- 10:35 12.10.2021
- Восьмой созыв Госдумы открыл свое первое заседание
- 10:20 12.10.2021
- Японская принцесса посетила мавзолей прадеда, чтобы доложить предкам о замужестве
- 10:05 12.10.2021
- Россия в 2021 г. может заработать от роста цен на нефть и газ $50 млрд дополнительно - Fitch
- 10:00 12.10.2021
- ЕС проиграет в споре с Польшей - The Telegraph
- 09:32 12.10.2021
- В РФ могут ввести уголовную ответственность за нетрезвое вождение
- 09:20 12.10.2021
- Исполнительный совет МВФ по итогам разбирательства выразил полное доверие главе фонда
- 09:05 12.10.2021
- В России предлагается усложнить выдачу лицензии на приобретение оружия
- 09:00 12.10.2021
- Новый премьер Японии заявил, что на "северные территории" распространяется суверенитет Токио
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать