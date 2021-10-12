Основной вклад в удорожание овощей вносит отставание по уборке урожая - Решетников

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Основной причиной роста цен на овощи является отставание по сборке урожая, заявил журналистам главам Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

"По факту, по данным Минсельхоза на 7 октября, картофеля собрано меньше на 19%, овощей - на 7%. Основная причина - низкие темпы уборки из-за погоды, а также нехватка рабочей силы в ряде регионов в условиях карантинных ограничений", - сказал он.