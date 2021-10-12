В России зафиксировали 973 смерти от ковида за сутки, это новый максимум с начала пандемии

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 28 190, до 7 832 964. Об этом сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,36%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 20 706, до 6 894 285. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до 88% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 973 против 957 днем ранее, до 218 345. Прирост в абсолютном выражении стал максимальным с начала пандемии. Кроме того, уже семь дней подряд в стране фиксируют более 900 смертей из-за коронавируса в сутки.

Условная летальность нового заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до 2,79%, следует из данных штаба.