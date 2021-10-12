Кабмин не готовит экспортных пошлин из-за роста продовольственной инфляции - МЭР
12:05 12.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство РФ не готовит новых предложений по экспортным пошлинам на продовольствие из-за ускорения продовольственной инфляции, заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников.
"Введение экспортных пошлин - нет", - сказал Решетников, отвечая на соответствующий вопрос. Он добавил, что у властей также нет планов по введению механизма для сдерживания роста цен.
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