Нуланд не собирается встречаться со СМИ в Москве

13:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Виктория Нуланд не намерена встречаться со СМИ в Москве. Замгоссекретаря США прибыла сегодня в российский МИД. О её планах рассказали радиостанции «Говорит Москва» в посольстве США.

«Заместитель госсекретаря Нуланд не планирует никаких публичных программ или возможностей для СМИ».

Она прилетела ради рабочей встречи с заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым. Накануне по прилёте в Москву Нуланд заявила РИА Новости, что главной темой предстоящих переговоров станут «стабильные и предсказуемые отношения» между Россией и Соединёнными Штатами.