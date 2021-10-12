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В Москве выявили 4 699 заразившихся коронавирусом за сутки

12:32 12.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 4 699 против 5 002 днем ранее, до 1 688 376. Об этом сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост составил 0,28%.

Число умерших из-за коронавируса в столице возросло за сутки на 70 против 71 днем ранее, до 29 808, следует из сообщения штаба.

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