Володин избран спикером Госдумы восьмого созыва
12:20 12.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Депутаты Госдумы восьмого созыва во вторник на своем первом заседании избрали председателем палаты Вячеслава Володина. За это решение проголосовали 360 депутатов из 450. У его конкурента от КПРФ Дмитрия Новикова - 61 голос.
Кандидатура Володина была выдвинута фракцией "Единая Россия". Он занимал пост председателя и в Госдуме седьмого созыва.
Ранее в сентябре на встрече с лидерами партий, прошедших по итогам выборов в новый думский созыв, президент РФ Владимир Путин поддержал кандидатуру Володина, отметив, что тот "вполне достоин того, чтобы возглавить и Государственную думу следующего, восьмого созыва".
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