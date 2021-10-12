Ректор "Шанинки" задержан по подозрению в мошенничестве - источник

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ректор "Шанинки" Сергей Зуев задержан по подозрению в мошенничестве в рамках дела бывшего замминистра просвещения РФ Марины Раковой. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в правоохранительных органах.

"Сергей Зуев задержан по подозрению в мошенничестве в порядке ст. 91 УПК до избрания меры пресечения", - сказал собеседник агентства.