Южные Курилы являются территорией РФ, Москва не согласна с заявлениями Кисиды - Песков

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Острова южной части Курил являются российской территорией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждение нового премьер-министра Японии Фумио Кисиды о том, что на эти острова якобы распространяется суверенитет Токио.

"Мы не согласны с такими заявлениями, это территория Российской Федерации", - сказал представитель Кремля.