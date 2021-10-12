Южные Курилы являются территорией РФ, Москва не согласна с заявлениями Кисиды - Песков
13:20 12.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Острова южной части Курил являются российской территорией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждение нового премьер-министра Японии Фумио Кисиды о том, что на эти острова якобы распространяется суверенитет Токио.
"Мы не согласны с такими заявлениями, это территория Российской Федерации", - сказал представитель Кремля.
НОВОСТИ
- 14:32 12.10.2021
- Украина и ЕС подписали три новых соглашения, в том числе об общем авиапространстве
- 14:12 12.10.2021
- Ольга Тимофеева возглавила думский комитет по вопросам религиозных объединений
- 14:00 12.10.2021
- Молдавия попросила Евросоюз о помощи в чрезвычайных поставках газа - СМИ
- 13:32 12.10.2021
- Лавров назвал голословными сообщения СМИ Британии о краже Россией формулы AstraZeneca
- 13:12 12.10.2021
- СберСпасибо и CASHOFF запускают совместные чековые акции на товары от производителей
- 13:05 12.10.2021
- Ректор "Шанинки" задержан по подозрению в мошенничестве - источник
- 13:00 12.10.2021
- Нуланд не собирается встречаться со СМИ в Москве
- 12:32 12.10.2021
- В Москве выявили 4 699 заразившихся коронавирусом за сутки
- 12:20 12.10.2021
- Володин избран спикером Госдумы восьмого созыва
- 12:05 12.10.2021
- Кабмин не готовит экспортных пошлин из-за роста продовольственной инфляции - МЭР
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать