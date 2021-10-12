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НОВОСТИ

Южные Курилы являются территорией РФ, Москва не согласна с заявлениями Кисиды - Песков

13:20 12.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Острова южной части Курил являются российской территорией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждение нового премьер-министра Японии Фумио Кисиды о том, что на эти острова якобы распространяется суверенитет Токио.

"Мы не согласны с такими заявлениями, это территория Российской Федерации", - сказал представитель Кремля.

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