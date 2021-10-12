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Молдавия попросила Евросоюз о помощи в чрезвычайных поставках газа - СМИ

14:00 12.10.2021 Источник: Газета.Ru

Молдавия просит Евросоюз о чрезвычайных поставках газа в связи с его нехваткой. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на несколько источников, участвующих в переговорах.

В публикации отмечается, что Кишинев надеется, что ему удастся получить газ через Румынию, чтобы восполнить нехватку этого энергоносителя. Издание подчеркивает, что поставки газа из России упали на треть, в то время как цены выросли с 550 долларов за 1 тыс. кубометров в прошлом месяце до 790 долларов за 1 тыс. кубометров, что в пять раз выше, чем в среднем страна платила в прошлом году.

В это время экс-президент республики Игорь Додон назвал планы правительства на закупку газа в ЕС популистскими. По его словам, это все равно «будет российский газ, который будет стоить дороже из-за дополнительных затрат по транспортировке».

Ранее молдавский министр по инфраструктуре Андрей Спыну заявил, что власти страны надеются подписать долгосрочный контракт на поставку газа с компанией «Газпром».  Газета.Ru

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