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СберСпасибо и CASHOFF запускают совместные чековые акции на товары от производителей

13:12 12.10.2021

Резидент фонда «Сколково» — финансово-технологическая компания CASHOFF присоединился к программе лояльности СберСпасибо, благодаря чему в мобильном приложении программы лояльности появятся акции от ведущих мировых производителей продуктов питания и лекарств.

При оплате участниками программы СберСпасибо покупки в любом магазине или аптеке, где выставлен интересующий их акционный товар, чек автоматически загружается в мобильное приложение и, при наличии в нем акционного товара, покупатель получает дополнительные бонусы в СберСпасибо. Способ полностью бесконтактен, благодаря ему производители имеют возможность взаимодействовать с потребителями напрямую, не прибегая к услугам торговых сетей, кроме того сопоставление чека с банковской транзакцией исключает возможность махинаций с чужими чеками, а серьезный объем программы лояльности обеспечивает постоянный рост продаж.

Принять участи в программе лояльности может любой держатель карты СберБанка, достаточно зарегистрироваться в мобильном приложении СберСпасибо или на сайте.

«Присоединение такого партнёра, как CASHOFF, — важный этап развития программы лояльности. Теперь мы сможем качественнее и оперативнее запускать акции с брендами, масштабируя их на всю страну, и тем самым формировать ещё более выгодные предложения для наших клиентов», — говорит Андрей Писарев, директор дивизиона «Лояльность» Сбербанка, генеральный директор программы лояльности СберСпасибо.

В свою очередь Дмитрий Горьков, основатель и генеральный директор CASHOFF, отметил, что компания уже работает с некоторыми крупными банками в направлении развития программ лояльности на основе чековых позиций, «но только в СберБанке клиентский путь полностью автоматизирован и предусматривает автоматическую загрузку чека из любого магазина по банковской транзакции. Наши клиенты-производители тоже счастливы, что появилась возможность запускать масштабные активации на всю страну».

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