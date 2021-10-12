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Молодость больше не является страховкой от тяжелой формы ковида - Мурашко

15:00 12.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Молодость больше не гарантируют защиту от тяжелого течения коронавирусной инфекции, заявил во вторник глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Мы видели пациентов, которые с тяжелыми осложнениями находятся в реанимации и до 30 лет. Молодой возраст, таким образом, сегодня не является страховкой от болезни и ее осложнений", - сказал он на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

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