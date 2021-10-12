Украина и ЕС подписали три новых соглашения, в том числе об общем авиапространстве

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина и Европейский союз в рамках проходящего в Киеве одноименного саммита подписали соглашения об общем авиапространстве, о присоединении Украины к программе исследований и инноваций Horizon Europe, а также об участии Украины в программе "Креативная Европа" в 2021-2027 гг. Церемонии подписания во вторник транслировал офис президента Украины Владимира Зеленского в "Фейсбуке".

Подписание документов состоялось после переговоров Зеленского с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Мариинском дворце украинской столицы.