Украина и ЕС подписали три новых соглашения, в том числе об общем авиапространстве
14:32 12.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина и Европейский союз в рамках проходящего в Киеве одноименного саммита подписали соглашения об общем авиапространстве, о присоединении Украины к программе исследований и инноваций Horizon Europe, а также об участии Украины в программе "Креативная Европа" в 2021-2027 гг. Церемонии подписания во вторник транслировал офис президента Украины Владимира Зеленского в "Фейсбуке".
Подписание документов состоялось после переговоров Зеленского с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Мариинском дворце украинской столицы.
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