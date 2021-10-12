Ольга Тимофеева возглавила думский комитет по вопросам религиозных объединений
14:12 12.10.2021 Источник: Интерфакс
Комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений будет возглавлять бывшая вице-спикер нижней палаты Ольга Тимофеева ("Единая Россия").
Такое решение было принято во вторник на первом заседании Госдумы VIII созыва.
44-летняя Тимофеева – выпускница Ставропольского госуниверситета по специальности "юрист". Учредитель и одна из первых сопредседателей центрального штаба "Общероссийского народного фронта".
Членом нижней палаты парламента России является с мая 2012 года.
С 2012 по 2016 год - член думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, в 2016-2017 годах - председатель комитета по экологии и охране окружающей среды. В октябре 2017 года стала вице-спикером Госдумы.
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