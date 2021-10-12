Ольга Тимофеева возглавила думский комитет по вопросам религиозных объединений

14:12 Источник: Интерфакс

Комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений будет возглавлять бывшая вице-спикер нижней палаты Ольга Тимофеева ("Единая Россия").

Такое решение было принято во вторник на первом заседании Госдумы VIII созыва.

44-летняя Тимофеева – выпускница Ставропольского госуниверситета по специальности "юрист". Учредитель и одна из первых сопредседателей центрального штаба "Общероссийского народного фронта".

Членом нижней палаты парламента России является с мая 2012 года.

С 2012 по 2016 год - член думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, в 2016-2017 годах - председатель комитета по экологии и охране окружающей среды. В октябре 2017 года стала вице-спикером Госдумы.