Рябков заявил, что обсудил с Нуланд стратегическую стабильность и перспективы в этой сфере

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что на переговорах с заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд подробно обсудил блок двусторонних тем, а среди международной повестки на переднем плане была проблематика стратегической стабильности.

"Мы обсудили очень подробно весь двусторонний блок. Этому было уделено основное внимание. Среди международных тем была на переднем плане проблематика стратегической стабильности и перспективы продолжения работы в этой сфере. Хотя госпожа старшая замгоссекретаря по политвопросам номинально эту тему не ведет, поскольку за ней закреплен так называемый российский портфель, она высказала несколько соображений, мы на них отреагировали", - сказал высокопоставленный дипломат ТАСС.

Также Рябков сообщил, что обсудил с американской коллегой тему Афганистана. "Мы акцентировали неприемлемость ни в какой форме американского военного присутствия в центральноазиатских странах", - сказал он.

"Я также поставил перед госпожой Нуланд вопрос в плоскости нашей озабоченности последствиями создания нового формата - инициативы AUKUS - прежде всего для режимов ядерного нераспространения, и подчеркнул, что мы будем все это внимательно анализировать, прежде всего под углом того, как Австралия - неядерное государство, имеющее соглашение о всеобъемлющих гарантиях с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), - будет это соглашение соблюдать в контексте сотрудничества с двумя ядерными государствами по смыслу Договора о нераспространении ядерного оружия", - сообщил Сергей Рябков.

