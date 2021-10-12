Профицит бюджета в январе - сентябре составил 1,4 трлн рублей - Минфин

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Профицит федерального бюджета РФ в январе - сентябре 2021 г., по предварительной оценке, составил около 1 трлн 443 млрд 667 млн руб., сообщили журналистам в Минфине России.

По состоянию на август текущего года профицит бюджета составлял 934,432 млрд руб.

Доходы бюджета за три квартала 2021 года составили 17 трлн 922 млрд 889 млн рублей или 95,5% к общему объему доходов, утвержденному ФЗ "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов". Расходы бюджета за аналогичный период составили 16 трлн 479 млрд 212 млн руб. или 76,6% к общему объему расходов, утвержденному федеральным законом и 70,3% к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений.