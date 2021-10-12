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НОВОСТИ

В Сбере прошло заседание рабочей группы по этике искусственного интеллекта

15:50 12.10.2021

В Сбере состоялось заседание по этике искусственного интеллекта (ИИ) под председательством первого заместителя Председателя Правления Сбербанка Александра Ведяхина. В рабочую группу, созданную для реализации принципов ИИ, утвержденных в конце 2020 года вошли ведущие эксперты Сбера в этой сфере, включая топ-менеджеров банка и экосистемы. В результате работы группы должны быть сформированы позиции по основным вопросам этического характера, имеющих место на всех этапах жизненного цикла систем искусственного интеллекта.

Интеллектуальные стандарты ИИ имеют ключевое значение в целом комплексе дисциплин, они важны не только в бизнес-сообществе, но также играют серьезную роль в вопросах безопасности страны и человечества в целом. Формированием позиции по вопросам в сфере ИИ занимаются такие авторитетные организации как ЮНЕСКО и Совет Европы, так как точка зрения по этическим вопросам искусственного интеллекта должна быть взвешенной, под запрет не должны попасть важные для человечества технологии.

Как отмечает Александр Ведяхин, «Сбер уделяет большое внимание этическим аспектам развития технологий ИИ. Мы одними из первых в стране создали специальную постоянную рабочую группу для этих вопросов. На ней мы планируем последовательно рассматривать этические аспекты использования технологий ИИ в работе всех структурных подразделений банка. Мы верим, что это правильная модель ответственного отношения к вопросам этики новых технологий».

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