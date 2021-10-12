Путин назвал низкие доходы граждан главным врагом российского общества

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин назвал главным врагом российского общества низкие доходы миллионов граждан.

"В нашей стране, а значит, у всех нас много общих сложных вызовов. Главный наш враг, угроза для стабильного развития, для демографического будущего - это низкие доходы наших граждан, миллионов наших людей", - заявил глава государства во вторник на встрече с депутатами Госдумы восьмого созыва.