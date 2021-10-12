Минэкономразвития повысило оценку инфляции в РФ на конец 2021 г. до 7,4%
16:12 12.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минэкономразвития (МЭР) повысило прогноз по инфляции в РФ по итогам 2021 г. до 7,4% с 5,8%, сообщил журналистам глава МЭР Максим Решетников.
Министр уточнил, что основной вклад в рост цен вносит продовольственная инфляция, в первую очередь, ускорение роста цен на плодоовощную продукцию и мясо.
"Учитывая эти факторы, скорректировали оценку инфляции на конец года на 1,6 п. п. вверх - до 7,4%. Около 90% (или 1,4 п. п.) отклонения объясняется продовольственными ценами (еще 0,2 п. п. приходится на непродовольственные товары). Основные проблемы продовольственной инфляции - на стороне предложения", - сказал Решетников.
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