Путин предложил с 2022 года индексировать материнский капитал по фактической инфляции

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Материнский капитал с 2022 года нужно индексировать не по прогнозной, а по фактический инфляции. С такой инициативой во вторник выступил президент РФ Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы.

Он напомнил, что социальные выплаты, которые финансируются из федерального бюджета, в 2022 году должны быть проиндексированы по фактической инфляции. "Обращаю внимание депутатов и правительства на достаточность средств в бюджете для реализации этих целей", - сказал президент.

"Кроме того, сейчас в соответствии с законом только материнский капитал индексируется по прогнозной инфляции. Предлагаю уже с 2022 года также перейти на индексацию материнского капитала не по прогнозной, а по фактической инфляции за предыдущий год", - заявил Путин.