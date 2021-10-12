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Путин предложил с 2022 года индексировать материнский капитал по фактической инфляции

16:32 12.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Материнский капитал с 2022 года нужно индексировать не по прогнозной, а по фактический инфляции. С такой инициативой во вторник выступил президент РФ Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы.

Он напомнил, что социальные выплаты, которые финансируются из федерального бюджета, в 2022 году должны быть проиндексированы по фактической инфляции. "Обращаю внимание депутатов и правительства на достаточность средств в бюджете для реализации этих целей", - сказал президент.

"Кроме того, сейчас в соответствии с законом только материнский капитал индексируется по прогнозной инфляции. Предлагаю уже с 2022 года также перейти на индексацию материнского капитала не по прогнозной, а по фактической инфляции за предыдущий год", - заявил Путин.

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