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Королева Елизавета II впервые появилась на публике с тростью

17:00 12.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Королева Великобритании Елизавета II во время посещения службы в Вестминстерском аббатстве опиралась на трость при ходьбе. Как сообщило во вторник агентство Пи-эй, это первый случай, когда 95-летний монарх была замечена с тростью на официальном публичном мероприятии.

Елизавета II, отмечает агентство, посетила Вестминстерское аббатство в центре Лондона, чтобы присутствовать на торжественной службе по случаю столетней годовщины с момента создания Королевского британского легиона - благотворительной организации, которая оказывает помощь ветеранам вооруженных сил. Агентство добавило, что королева вошла в здание не через центральную Западную дверь, а более коротким маршрутом, со стороны так называемого уголка поэтов в южной части церкви.

Букингемский дворец традиционно не стал давать комментарии относительно состояния здоровья монарха.

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