Цены на нефть в 2021 году вырастут почти на 60% по сравнению с предыдущим - прогноз МВФ
17:12 12.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Средняя цена на нефть в 2021 году, как ожидается, будет почти на 60% выше показателя за предыдущей год и составит 65,68 доллара за баррель. Такой прогноз содержится в опубликованном во вторник октябрьском докладе фонда о перспективах развития мировой экономики.
МВФ таким образом сохранил свой июльский прогноз по росту цен на нефть на нынешней год. В 2022 году, по мнению аналитиков фонда, цена на нефть составит 64,52 доллара за баррель."Средняя цена на нефть будет составлять 65,68 доллара за баррель в 2021 году и 64,52 доллара за баррель в 2022 году, и она будет оставаться неизменной в реальном исчислении в среднесрочной перспективе", - говорится в документе.
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