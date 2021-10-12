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Цены на нефть в 2021 году вырастут почти на 60% по сравнению с предыдущим - прогноз МВФ

17:12 12.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средняя цена на нефть в 2021 году, как ожидается, будет почти на 60% выше показателя за предыдущей год и составит 65,68 доллара за баррель. Такой прогноз содержится в опубликованном во вторник октябрьском докладе фонда о перспективах развития мировой экономики.

МВФ таким образом сохранил свой июльский прогноз по росту цен на нефть на нынешней год. В 2022 году, по мнению аналитиков фонда, цена на нефть составит 64,52 доллара за баррель."Средняя цена на нефть будет составлять 65,68 доллара за баррель в 2021 году и 64,52 доллара за баррель в 2022 году, и она будет оставаться неизменной в реальном исчислении в среднесрочной перспективе", - говорится в документе.

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