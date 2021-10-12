Ректор "Шанинки" подозревается в хищении более 21 млн рублей - МВД
17:32 12.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ректор "Шанинки" Сергей Зуев задержан по подозрению в хищении более 21 млн рублей, принадлежащих Фонду новых форм развития образования, в рамках дела бывшего замминистра просвещения РФ Марины Раковой. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-центре МВД России.
"Сегодня сотрудниками полиции доставлен в ГСУ ГУ МВД России по Москве ректор ОАНО "Московская высшая школа социальных и экономических наук" Сергей Зуев. Он допрошен в качестве подозреваемого в хищении денежных средств в сумме более 21 млн рублей, принадлежащих ФГАУ "Фонд новых форм развития образования", и задержан в порядке статьи 91 УПК РФ", - сказали в пресс-центре.
В МВД добавили, что в ближайшее время следователь обратится в Тверской районный суд Москвы с ходатайством об избрании в отношении Зуева меры пресечения.
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