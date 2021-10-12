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Численность солдат на границе с Белоруссией будет расти - польский министр обороны

18:00 12.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша будет увеличивать численность военнослужащих, охраняющих границу с Белоруссией. Об этом заявил во вторник в эфире Польского радио министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.

Как напомнил министр, уже сейчас 3 тыс. солдат поддерживают погранохрану. "Это число будет больше", - заверил он, подчеркнув, что все зависит от ситуации и потребностей, которые должны быть озвучены пограничной службой. "Мы готовы сразу удвоить это число", - отметил Блащак.

С начала августа более 16 тыс. мигрантов пытались нелегально пересечь польскую границу с территории Белоруссии. Большинство таких попыток было предотвращено пограничниками. Свыше 1,8 тыс. нелегальных мигрантов задержаны, 1,5 тыс. сейчас находятся в специальных центрах в Польше. Власти выяснили, что около 50 из них могут представлять угрозу для страны, так как связаны с террористическими организациями и преступными группировками.

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