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Трансформация Сбера в технологическую компанию стала одной из ключевых тем международной финансовой конференции Sibos

19:45 12.10.2021

C 11 по 14 октября проходит крупнейшая международная конференция по финансам Sibos-2021. В этом году в мероприятии принял участие Давид Рафаловский, исполнительный вице-президент Сбербанка, CTO Сбера, руководитель блока «Технологии». В ходе своего выступления он рассказал о том, как Сбер трансформировался из финансового института в технологическую компанию.

Открывая свое выступление, Давид Рафаловский рассказал об опыте Сбера, который пошел по пути развития собственной экосистемы, предлагая клиентам различные сервисы от заказа такси до просмотра фильмов. По его словам, возможности роста в банковском бизнесе ограничены, поэтому для того, чтобы развиваться, финансовым институтам необходимо выходить за рамки стандартизированных предложений финансовых услуг. В условиях глобальной цифровизации клиентам недостаточно иметь просто качественный банкинг, им нужно нечто большее как на уровне продукта, так и на эмоциональном уровне. Одним из таких инструментов являются виртуальные ассистенты.

«Решение создать собственных виртуальных ассистентов Салют, которые помогают клиентам в сложных транзакциях между каналами банка и создает уникальный пользовательский опыт, дало эффект синергии, – отметил Давид Рафаловский. – Нам важно было создать связь с клиентом на эмоциональном уровне, что стало возможным благодаря мультимодальной архитектуре, в которой голос, прикосновения, жесты и компьютерное зрение в сочетании друг с другом могли обеспечить потрясающий пользовательский интерфейс».

Давид Рафаловский также отметил, что через несколько лет виртуальные ассистенты будут повсюду. Они будут присутствовать в различных девайсах и вероятно обретут более полную форму – например, в виде голограммы в дополнение к голосу. Это будут ассистенты, которым мы сможем доверять, которых мы будем воспитывать и дружить с ними.

Sibos – это ежегодная международная конференция, выставка и нетворкинг-мероприятие, организуемое SWIFT для финансовой индустрии. Мероприятие направлено на обсуждение наиболее актуальных проблем, стоящих перед финансовым сообществом. Сбербанк является традиционным участником Sibos. В 2021 году основным фокусом конференции стали вопросы «перезагрузки» финансовой экосистемы и ее адаптации для соответствия требованиям клиентов, регуляторов и общества в будущем.

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