Daily Express извинилась за статью о "краже РФ формулы вакцины от ковида"
21:20 12.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Британская газета "Дейли экспресс" извинилась перед Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) за статью, в которой утверждалось, что при создании вакцины от коронавируса "Спутник V" использовались разработки британско-шведской компании AstraZeneca, якобы оказавшиеся в распоряжении сотрудников спецслужб РФ.
"Данная статья содержала недостоверную информацию. В качестве извинения мы рады разместить заявление РФПИ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
В размещенном газетой заявлении РФПИ отмечается, что разработчики "Спутник V" на протяжении многих лет применяли ту же, что и в случае с вакциной от COVID-19, платформу с использованием аденовирусов человека. В фонде обратили внимание, что подобный исследовательский подход, в частности, применялся еще в 2017 году при создании российского препарата от лихорадки Эбола. Как указали в РФПИ, британско-шведская компания, напротив, "использует для своей вакцины аденовирусный вектор шимпанзе, а не человеческий вектор".
Ранее ряд британских газет, включая "Дейли экспресс", опубликовали статьи, в которых сообщалось, что спецслужбы РФ якобы получили информацию о составе вакцины AstraZeneca и впоследствии эти данные были использованы для создания российской вакцины "Спутник V". В РФПИ эти публикации охарактеризовали как "наглую ложь, основанную на анонимных источниках".
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