На 2022 год утверждено в два раза меньше квот на временное проживание иностранцев и лиц без гражданства, чем на текущий

22:00 Источник: Интерфакс

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об установлении квоты на выдачу более 18,9 тыс. разрешений на временное проживание иностранцам и лицам без гражданства в 2022 году.

Между тем, по данным из открытых источников, в 2021 году была выделена квота на 39,3 тыс. иностранцев, в 2020 - 60,2 тыс. разрешений, в 2019 - на 83,4 тыс., а в 2018 году - 90,3 тыс.

