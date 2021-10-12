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США считают конструктивными встречи Нуланд в Москве - Псаки

22:40 12.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация США считает, что встречи заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд в ходе ее визита в Москву носят конструктивный и продуктивный характер. Об этом заявила во вторник на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Я бы сказала, что у нее довольно конструктивные и продуктивные встречи там <...>. Она проводит встречи с целым рядом лидеров", - сказала она, не став раскрывать подробностей.

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