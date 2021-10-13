Право блокировать денежные переводы без суда на десять дней хотят предоставить МВД и ФСБ
09:00 13.10.2021 Источник: Lenta.ru
ФСБ и МВД России смогут принимать решение о блокировке денежных переводов россиян на десять дней. Причем делать они это смогут без решения суда. Законопроект с соответствующими изменениями разработал Росфинмониторинг.
Как объясняется в пояснительной записке к законопроекту, эти изменения потребовались, так как для совершения ряда преступлений используются счета или электронные кошельки, открытые на короткий промежуток времени на подставных лиц.
В документе уточняется, что блокироваться переводы с карт и электронных кошельков будут если операции совершаются с целью оплаты наркотических средств, финансирования терроризма и экстремистской деятельности. Также в документе говорится, что решение может быть принято «в случаях, не терпящих отлагательства, и при наличии достаточных сведений» об использовании средств для организации митинга. Lenta.Ru
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