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Право блокировать денежные переводы без суда на десять дней хотят предоставить МВД и ФСБ

09:00 13.10.2021 Источник: Lenta.ru

ФСБ и МВД России смогут принимать решение о блокировке денежных переводов россиян на десять дней. Причем делать они это смогут без решения суда. Законопроект с соответствующими изменениями разработал Росфинмониторинг.

Как объясняется в пояснительной записке к законопроекту, эти изменения потребовались, так как для совершения ряда преступлений используются счета или электронные кошельки, открытые на короткий промежуток времени на подставных лиц.

В документе уточняется, что блокироваться переводы с карт и электронных кошельков будут если операции совершаются с целью оплаты наркотических средств, финансирования терроризма и экстремистской деятельности. Также в документе говорится, что решение может быть принято «в случаях, не терпящих отлагательства, и при наличии достаточных сведений» об использовании средств для организации митинга.  Lenta.Ru

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