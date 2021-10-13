ВС РФ отказался рассматривать жалобу Юрия Дмитриева
09:05 13.10.2021 Источник: Газета.Ru
Верховный суд отказал главе карельского отделения центра «Мемориал» Юрию Дмитриеву, осужденному за сексуальное насилие над ребенком, в рассмотрении кассационной жалобы. Об этом сообщается на сайте суда.
Дмитриев пытался оспорить решения Петрозаводского городского суда, который признал его виновным в сексуальном насилии над приемной дочерью. Тот же суд оправдал его по статьям об изготовлении детской порнографии, развратных действиях и хранении части огнестрельного оружия.
Однако Верховный суд Карелии впоследствии отменил оправдательный приговор, а также увеличил срок лишения свободы до 13 лет.
Историк пытался оспорить этот приговор в кассационной инстанции, но он был оставлен в силе.
По версии следствия, историк Дмитриев с 2012 по 2016 год совершал в отношении удочеренной девочки насильственные действия сексуального характера. Газета.Ru
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