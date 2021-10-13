МЭА допустило падение цен нефти до $36 за баррель к 2030 году
09:20 13.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глобальная политика по углеродной нейтральности приведет к падению цены нефти до $36 за баррель к 2030 году и до $24 за баррель к 2050 году, следует из доклада Международного энергетического агентства (МЭА) World Energy Outlook 2021, поступившего в ТАСС. Однако по другим сценариям из прогноза динамика цен на нефть будет иной.
В своем докладе МЭА опирается на три основных сценария развития мировой энергетики, каждый из которых различается масштабами климатических реформ. Падение цен нефти до $24 за баррель возможен при сценарии Net Zero Emissions (NZE). В МЭА поясняют, что при реализации такой стратегии миру больше не понадобятся новые месторождения нефти и газа.
Впрочем, два других сценария из доклада предполагают сохранение текущего коридора цен вплоть до 2050 года или даже их рост. Так, в сценарии Announced Pledges Scenario (APS), при котором все поставленные цели по декарбонизации в мире достигаются, средняя цена нефти к 2030 году составляет $67 за баррель, а к 2050-му - $64 за баррель. В умеренном прогнозе Stated Policies Scenario (STEPS), который подразумевает, что правительства будут придерживаться консервативных стратегий и не все поставленные климатические цели будут достигнуты к 2050 году, цена нефти и вовсе варьируется в коридоре $60-90 за баррель.
При самых жестких сценариях декарбонизации экономик доля России и стран ОПЕК в мировой добыче нефти составит не менее 60% по сравнению с текущими 40%, говорится в отчете.
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