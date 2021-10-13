На Светлану Тихановскую в Белоруссии завели еще одно уголовное дело
10:00 13.10.2021 Источник: Эхо Москвы
На лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую в Минске завели очередное уголовное дело.
Следственный комитет республики решил, что Тихановская и бывший министр культуры Павел Латушко пытались самовольно присвоить власть. В частности утверждается, что оппозиция создала псевдоорганы государственной власти и диппредставительства страны за рубежом. А переговоры Светланы Тихановской с лидерами разных стран в документе минских силовиков расценивают как продолжение преступных действий. По таким обвинениям в кодексе Белоруссии предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком на два года.
Речь идет о Координационном совете, который был создан оппозицией после президентских выборов. Таким образом они пытались организовать мирный переход власти, поскольку как в самой республике, так и за ее пределами Александра Лукашенко многие не признали законным президентом. Этим летом офис Тихановской уже получил дипломатический статус в Литве. А Павел Латушко в Польше организовал представительский орган белорусской оппозиции под названием «Народное антикризисное управление». Как заявляют представители белорусской оппозиции, они намерены создать диппредставительства и в других странах мира.
Это уже не первое уголовное дело в отношении Светланы Тихановской. Её саму и ее соратников обвиняют в заговоре для захвата власти, призывах к этому и созданию экстремистских формирований. Она и Павел Латушко включены в белорусский список лиц, причастных к терроризму. Эхо Москвы
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