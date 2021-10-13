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Объем торговли Китая и США в январе - сентябре вырос на 35% - таможня

10:20 13.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Товарооборот Китая и США за первые три квартала текущего года вырос в годовом исчислении на 35,4%, составив 543,115 млрд долларов. Об этом сообщило в среду Главное таможенное управление КНР.

Согласно опубликованным данным, китайский экспорт в Соединенные Штаты в январе - сентябре увеличился на 32,9%, до 411,536 млрд долларов. Импорт американской продукции вырос на 43,5%, до 131,579 млрд долларов.

Только в сентябре объем торговли Китая и США составил 72,795 млрд долларов.

По итогам 2020 года объем торговли КНР и США увеличился на 8,3%, до 586,72 млрд долларов. Положительное сальдо Китая выросло на 7%, составив 316,9 млрд долларов.

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