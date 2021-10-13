Объем торговли Китая и США в январе - сентябре вырос на 35% - таможня
10:20 13.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Товарооборот Китая и США за первые три квартала текущего года вырос в годовом исчислении на 35,4%, составив 543,115 млрд долларов. Об этом сообщило в среду Главное таможенное управление КНР.
Согласно опубликованным данным, китайский экспорт в Соединенные Штаты в январе - сентябре увеличился на 32,9%, до 411,536 млрд долларов. Импорт американской продукции вырос на 43,5%, до 131,579 млрд долларов.
Только в сентябре объем торговли Китая и США составил 72,795 млрд долларов.
По итогам 2020 года объем торговли КНР и США увеличился на 8,3%, до 586,72 млрд долларов. Положительное сальдо Китая выросло на 7%, составив 316,9 млрд долларов.
НОВОСТИ
- 10:05 13.10.2021
- Первым жильцом модуля "Наука" на МКС стал космонавт Олег Новицкий
- 10:00 13.10.2021
- На Светлану Тихановскую в Белоруссии завели еще одно уголовное дело
- 09:32 13.10.2021
- Размер ежемесячного ипотечного платежа в РФ вырос на 14% за год - СМИ
- 09:20 13.10.2021
- МЭА допустило падение цен нефти до $36 за баррель к 2030 году
- 09:05 13.10.2021
- ВС РФ отказался рассматривать жалобу Юрия Дмитриева
- 09:00 13.10.2021
- Право блокировать денежные переводы без суда на десять дней хотят предоставить МВД и ФСБ
- 22:40 12.10.2021
- США считают конструктивными встречи Нуланд в Москве - Псаки
- 22:00 12.10.2021
- На 2022 год утверждено в два раза меньше квот на временное проживание иностранцев и лиц без гражданства, чем на текущий
- 21:20 12.10.2021
- Daily Express извинилась за статью о "краже РФ формулы вакцины от ковида"
- 20:40 12.10.2021
- Минобороны Кувейта разрешило женщинам служить в армии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать