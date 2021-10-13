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Наследная принцесса сможет вступить в однополый брак и стать королевой - премьер Нидерландов

10:32 13.10.2021 Источник: Русская служба Би-би-си

Наследница трона Нидерландов сможет вступить в однополый брак и унаследовать при этом королевский титул, заявил премьер-министр страны Марк Рютте. Однополые браки в Нидерландах законны с 2001 года, однако до недавнего времени не обсуждалось, применимы ли они к королевской семье.

Премьер-министр заявил, что члены королевской семьи смогут вступать в однополые браки так же, как и другие жители страны. Эта позиция изложена в письменном ответе премьера на вопрос от одного из депутатов парламента от его собственной партии.

Рютте оговорился, что на данный момент речь идет о сугубо теоретической ситуации.

"Кабинет министров не считает, что наследник престола или король должен отречься, если он или она вступит в брак с лицом своего пола", - написал премьер-министр.

В Нидерландах наследника престола назначает правительство. В конституции страны говорится, что наследником может быть "законный потомок" царствующего монарха. В настоящее время наследницей престола является старшая дочь короля Виллема-Александра, принцесса Амалия, которой в декабре исполняется 18 лет.

В любом случае парламент должен будет одобрить любой брак королевы или наследной принцессы, подчеркнул премьер-министр Рютте.

Если брак окажется однополым, пока не ясно, каков будет статус детей такой супружеской пары (приемных или от донора спермы), признал глава нидерландского правительства.  Русская служба Би-би-си

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