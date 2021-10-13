Поставки угля из РФ в Европу выросли на 12% по сравнению с прошлым годом
11:00 13.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Поставки угля из России в Европу и страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) увеличились на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом сообщил в среду министр энергетики РФ Николай Шульгинов в интервью телеканалу "Россия-24".
"В целом поставки угля выше прошлого года и сейчас увеличились даже в Европу на 12% к такому же периоду прошлого года и в страны АТР", - сказал он.
НОВОСТИ
- 12:05 13.10.2021
- Путин назначил Поклонскую послом РФ в Кабо-Верде
- 12:02 13.10.2021
- ДИТ опроверг информацию СМИ о передаче фото пользователей
- 12:00 13.10.2021
- В России зафиксировали 984 смерти из-за коронавируса за сутки, это максимум за пандемию
- 11:32 13.10.2021
- Классы для одаренных детей в Нью-Йорке закрыли из-за борьбы с расизмом - СМИ
- 11:20 13.10.2021
- Каждый десятый предприниматель доверил бы увольнение сотрудников искусственному интеллекту - исследование
- 11:05 13.10.2021
- Более 180 тыс. детей в Москве заразились коронавирусом с начала пандемии
- 10:32 13.10.2021
- Наследная принцесса сможет вступить в однополый брак и стать королевой - премьер Нидерландов
- 10:20 13.10.2021
- Объем торговли Китая и США в январе - сентябре вырос на 35% - таможня
- 10:05 13.10.2021
- Первым жильцом модуля "Наука" на МКС стал космонавт Олег Новицкий
- 10:00 13.10.2021
- На Светлану Тихановскую в Белоруссии завели еще одно уголовное дело
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать