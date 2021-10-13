Поставки угля из РФ в Европу выросли на 12% по сравнению с прошлым годом

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поставки угля из России в Европу и страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) увеличились на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом сообщил в среду министр энергетики РФ Николай Шульгинов в интервью телеканалу "Россия-24".

"В целом поставки угля выше прошлого года и сейчас увеличились даже в Европу на 12% к такому же периоду прошлого года и в страны АТР", - сказал он.