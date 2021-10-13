Более 180 тыс. детей в Москве заразились коронавирусом с начала пандемии

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 180 тыс. детей в столице заболели новой коронавирусной инфекцией с начала пандемии, сообщается в среду в телеграм-канале столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"Детям тоже необходима защита от вируса. С начала пандемии в Москве коронавирусом заболели более 180 тысяч детей", - говорится в сообщении.