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НОВОСТИ

Более 180 тыс. детей в Москве заразились коронавирусом с начала пандемии

11:05 13.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 180 тыс. детей в столице заболели новой коронавирусной инфекцией с начала пандемии, сообщается в среду в телеграм-канале столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"Детям тоже необходима защита от вируса. С начала пандемии в Москве коронавирусом заболели более 180 тысяч детей", - говорится в сообщении.

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