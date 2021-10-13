Каждый десятый предприниматель доверил бы увольнение сотрудников искусственному интеллекту - исследование
11:20 13.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Увольнение сотрудников доверили бы искусственному интеллекту (ИИ) 13,1% российских предпринимателей. Об этом сообщается в данных аналитики "Платформы больших данных" (совместное предприятие ВТБ и Ростелекома), которые есть в распоряжении ТАСС.
"Если бы у бизнеса появилась возможность делегировать искусственному интеллекту конкретные задачи, то в первую очередь предприниматели отказались бы от общения с клиентами и работы с отзывами (26,1%). 23% компаний готовы доверить ИИ управление ассортиментом, еще столько же - задачи персонального ассистента (ведение календаря, назначение встреч, регламенты, заказ билетов) - 22,1%. В топ-5 задач для искусственного интеллекта вошли также управление продажами (17,4%) и увольнение сотрудников (13,1%). В случае последнего, предприниматели уверены, что решение, основанное на анализе больших данных о работе конкретного сотрудника, будет самым объективным для бизнеса", - говорится в аналитических материалах компании.
Больше трети респондентов (36,8%) считают, что работа ИИ требует контроля и проверки результатов. Но каждый пятый (22,1%) предприниматель уже сейчас готов заменить личного ассистента на умную программу для выполнения персональных поручений.
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