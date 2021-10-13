В России зафиксировали 984 смерти из-за коронавируса за сутки, это максимум за пандемию

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 28 717, до 7 861 681. Об этом сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,37%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 21 801, до 6 916 086. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 88% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 984 против 973 днем ранее, до 219 329. Это новый максимум с начала пандемии. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,79%, следует из информации штаба.