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Путин назначил Поклонскую послом РФ в Кабо-Верде

12:05 13.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую, которая занимала пост заместителя председателя комитета по международным делам в Госдуме седьмого созыва, послом РФ в Республике Кабо-Верде. Соответствующий указ главы государства опубликован в среду на официальном портале правовых актов.

"Назначить Поклонскую Наталью Владимировну чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Кабо- Верде", - говорится в документе.

Другим указом Путин освободил от этой должности Владимира Соколенко.

Кабо-Верде - небольшое островное государство в Западной Африке, расположенное в Атлантическом океане.

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