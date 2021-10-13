ДИТ опроверг информацию СМИ о передаче фото пользователей
12:02 13.10.2021
Сведения о передаче данных из профилей mos.ru полиции, появившиеся в средствах массовой информации, не соответствуют действительности - сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичного департамента информационных технологий (ДИТ).
В пресс-службе пояснили: «В рамках развития портала mos.ru и повышения качества предоставления услуг и сервисов действительно предусмотрена возможность пользователям самостоятельно загружать фотографии при оформлении заявлений для ряда госуслуг, в частности получения охотничьего билета. При этом необходимо подчеркнуть, что в личном кабинете пользователей mos.ru загрузка фотографий не предусмотрена. Системой, предназначенной для хранения фотоизображений, является ГИС ЕЦХД. Более того, сама загрузка фотографий не является обязательной при пользовании порталом mos.ru».
В ДИТ также подчеркнули аттестацию и защищенность ГИС ЕЦХД в соответствии с законодательством РФ, отметив, что он располагает широким спектром средств защиты хранящейся в центре информации.
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