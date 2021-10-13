0
0
78
НОВОСТИ

Гражданин Украины осужден в Москве на 3 года за попытку контрабанды военной техники в ОАЭ

13:00 13.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гагаринский суд Москвы приговорил к трем годам колонии гражданина Украины за приготовление к контрабанде оборудования для военных самолетов МиГ-29 в ОАЭ. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе УФСБ по Москве и Московской области.

"За совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 226.1 УК России ("Приготовление к контрабанде вооружения, иной военной техники"), приговором Гагаринского районного суда Москвы Ливенцову С. И. назначено наказание в виде лишения сроком на 3 года с отбыванием в колонии общего режима", - сообщили в УФСБ.

По данным спецслужбы, гражданин Украины Ливенцов организовал канал контрабанды и в 2019 году намеревался незаконно приобрести комплектующее изделие авиационного двигателя РД-33, устанавливаемого на военные самолеты типа Миг-29, для его дальнейшего вывоза в ОАЭ. 17 октября 2019 года при передаче 8 тысяч долларов работнику предприятия российского оборонно-промышленного комплекса Ливенцов был задержан сотрудниками ФСБ России с поличным.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:32 13.10.2021
Анкара считает РФ и США ответственными за нападения на Турцию из Сирии - Чавушоглу
0
12
13:20 13.10.2021
США прямо запрещают главе Молдавии говорить о стремлении развивать отношения с РФ - Лавров
0
47
13:05 13.10.2021
Поставки газа из РФ в Европу увеличены по максимуму по имеющимся контрактам - Песков
0
78
12:32 13.10.2021
Во Франции прошла акция протеста против вывоза радиоактивных отходов в Россию
0
139
12:20 13.10.2021
В Москве выявили 4 410 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
131
12:05 13.10.2021
Путин назначил Поклонскую послом РФ в Кабо-Верде
0
187
12:02 13.10.2021
ДИТ опроверг информацию СМИ о передаче фото пользователей
0
159
12:00 13.10.2021
В России зафиксировали 984 смерти из-за коронавируса за сутки, это максимум за пандемию
0
183
11:32 13.10.2021
Классы для одаренных детей в Нью-Йорке закрыли из-за борьбы с расизмом - СМИ
0
234
11:20 13.10.2021
Каждый десятый предприниматель доверил бы увольнение сотрудников искусственному интеллекту - исследование
0
219

Возврат к списку