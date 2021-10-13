Гражданин Украины осужден в Москве на 3 года за попытку контрабанды военной техники в ОАЭ
13:00 13.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Гагаринский суд Москвы приговорил к трем годам колонии гражданина Украины за приготовление к контрабанде оборудования для военных самолетов МиГ-29 в ОАЭ. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе УФСБ по Москве и Московской области.
"За совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 226.1 УК России ("Приготовление к контрабанде вооружения, иной военной техники"), приговором Гагаринского районного суда Москвы Ливенцову С. И. назначено наказание в виде лишения сроком на 3 года с отбыванием в колонии общего режима", - сообщили в УФСБ.
По данным спецслужбы, гражданин Украины Ливенцов организовал канал контрабанды и в 2019 году намеревался незаконно приобрести комплектующее изделие авиационного двигателя РД-33, устанавливаемого на военные самолеты типа Миг-29, для его дальнейшего вывоза в ОАЭ. 17 октября 2019 года при передаче 8 тысяч долларов работнику предприятия российского оборонно-промышленного комплекса Ливенцов был задержан сотрудниками ФСБ России с поличным.
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