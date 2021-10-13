Поставки газа из РФ в Европу увеличены по максимуму по имеющимся контрактам - Песков

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия увеличила до возможного максимума поставки газа в Европу по имеющимся контрактам, заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Можно сказать, что Россия безукоризненно выполняет все контрактные обязательства по верхней планке, то есть до возможного максимума все объемы поставок увеличены в свете тех контрактов и договоров, которые имеются", - сказал представитель Кремля.