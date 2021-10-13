0
0
73
НОВОСТИ

Поставки газа из РФ в Европу увеличены по максимуму по имеющимся контрактам - Песков

13:05 13.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия увеличила до возможного максимума поставки газа в Европу по имеющимся контрактам, заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Можно сказать, что Россия безукоризненно выполняет все контрактные обязательства по верхней планке, то есть до возможного максимума все объемы поставок увеличены в свете тех контрактов и договоров, которые имеются", - сказал представитель Кремля.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:32 13.10.2021
Анкара считает РФ и США ответственными за нападения на Турцию из Сирии - Чавушоглу
0
12
13:20 13.10.2021
США прямо запрещают главе Молдавии говорить о стремлении развивать отношения с РФ - Лавров
0
47
13:00 13.10.2021
Гражданин Украины осужден в Москве на 3 года за попытку контрабанды военной техники в ОАЭ
0
82
12:32 13.10.2021
Во Франции прошла акция протеста против вывоза радиоактивных отходов в Россию
0
139
12:20 13.10.2021
В Москве выявили 4 410 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
131
12:05 13.10.2021
Путин назначил Поклонскую послом РФ в Кабо-Верде
0
187
12:02 13.10.2021
ДИТ опроверг информацию СМИ о передаче фото пользователей
0
159
12:00 13.10.2021
В России зафиксировали 984 смерти из-за коронавируса за сутки, это максимум за пандемию
0
183
11:32 13.10.2021
Классы для одаренных детей в Нью-Йорке закрыли из-за борьбы с расизмом - СМИ
0
234
11:20 13.10.2021
Каждый десятый предприниматель доверил бы увольнение сотрудников искусственному интеллекту - исследование
0
219

Возврат к списку