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США прямо запрещают главе Молдавии говорить о стремлении развивать отношения с РФ - Лавров

13:20 13.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США и Евросоюз оказывают беспрецедентное вмешательство во внутренние дела Молдавии, прямо запрещая президенту республики Майе Санду говорить о стремлении иметь нормальные отношения с Россией. Об этом заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров на открытии XVII Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств СНГ по вопросам разведывательной деятельности.

"Мы выступаем в поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Молдавии - исторически близкой нам страны. С уважением относимся к итогам состоявшихся в июле парламентских выборов. Глубокое беспокойство вызывает беспрецедентный характер вмешательства со стороны Вашингтона и Брюсселя во внутриполитические процессы в республике, когда президенту этой страны прямо запрещают даже говорить о стремлении иметь нормальные отношения с Российской Федерацией. Надеемся, что Кишинев будет в состоянии действовать самостоятельно без подсказок извне", - отметил министр.

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